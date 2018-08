Preso rapinatore seriale di farmacie: sventato colpo a S.G. Galermo

Catania - Le frequenti rapine avvenute nel rione catanese di San Giovanni Galermo ai danni di una farmacia e di altri esercizi commerciali, hanno portato la Polizia di Catania ad avviare un mirato servizio di controllo e prevenzione che ha portato a sventare l'ennesima rapina e ad arrestare un rapinatore. Le manette sono scattate per Mario Carmelo Rapisarda, un pregiudicato di 45 anni. L' uomo, che stava per entrare in azione in una farmacia del quartiere (già oggetto di una rapina nei giorni precedenti), seguiva sempre il medesimo modus operandi (totalmente travisato ed armato di pistola).

Dopo alcune ore di osservazione nelle vicinanze della predetta farmacia, gli agenti notavano giungere uno scooter Honda SH 300 di colore scuro, con la targa coperta, con un soggetto a bordo, le cui fattezze fisiche risultavano corrispondenti a quelle del rapinatore che nelle settimane scorse aveva colpito nello stesso quartiere, travisato da passamontagna ed armato di pistola. L’uomo, entrato nella farmacia con l’arma in pugno, si dirigeva verso la cassa intimando a uno dei dipendenti di consegnargli l’incasso. A quel punto gli agenti, uno dei quali indossava un camice bianco per camuffarsi, sono intervenuti e lo hanno bloccato con non poche difficoltà considerata la stazza e la strenue resistenza del rapinatore.