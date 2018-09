Schianto fatale per motociclista catanese che si era trasferito in Friuli

CATANIA - Un giovane motociclista catanese - Salvatore Andrea Faro (nella foto), 28 anni - che da qualche tempo si era trasferito in provincia di Udine, dove era titolare di una stazione di servizio, ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri a Verzegnis, in una delle strade preferite, a quanto pare, dagli amanti delle due ruote. Ciò per le caratteristiche delle curve. Salvo, che aveva frequentato l’Enrico Fermi di Giarre, si trovava sulla sua Kawasaki 1000 bianca e rossa, seguita dalla moto del fratello, quando per cause in via di accertamento sarebbe scivolato e finito sotto una “Panda” che procedeva in senso opposto.