Il Gip smentisce la mamma che ha ucciso il figlioletto: «C'era volontà omicida»

CATANIA - Nell'interrogatorio davanti al pm la donna di 26 anni catanese accusata di aver ucciso il figlioletto di tre mesi gettandolo con forza per terra ha detto che non voleva uccidere. Ma il Gip di Catania, Giuseppina Montuori, nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti in carcere, la smentisce: la donna - scrive il giudice ha «agito di certo al fine di ucciderlo».

Il Giudice delle indagini preliminari, nell’accogliere la richiesta della Procura, scrive che «non può in nessun modo ritenersi corrispondente al vero neppure quanto dalla stessa riferito in ordine alla assenza di volontà omicida ai danni del neonato».