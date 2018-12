Mascali, il Tar di Catania respinge ricorso contro decadenza del Consiglio comunale

MASCALI - Il Tar di Catania - si legge in una nota del Comune di Mascali (Catania) - «al termine della camera di consiglio del 13 dicembre scorso, ha respinto il ricorso intentato da 11 consiglieri comunali di opposizione contro la decadenza del civico consesso causata dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo 2016».

«L’organo giuridico amministrativo “visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, osserva che l’art.109 bis D.P.R.S. 29 ottobre 1955 , n.6 stabilisce che, in caso di mancata approvazione del Bilancio nei termini di legge, il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti; che, ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dalla citata disposizione, non è necessario che ricorrano ulteriori presupposti, quali l’addebitabilità della inadempienza". Secondo il Tar la presenza del parere negativo del Collegio dei revisori dei conti non comporta il venir meno dell’obbligo di approvazione del rendiconto consuntivo, né rende impossibile tale adempimento; e che i dedotti vizi inerenti il provvedimento di approvazione del rendiconto di gestione, da parte del commissario ad acta, non si riverberano sui successivi provvedimenti di sospensione e di scioglimento del consiglio comunale, il cui unico presupposto è costituito dall'inadempienza dell’organo collegiale e che, in ragione della natura del giudizio, può disporsi la compensazione della fase cautelare. Il tribunale amministrativo di Catania, pertanto, respinge la domanda cautelare, compensandone le spese”».

Il sindaco di Mascali, Luigi Messina ha espresso «compiacimento per il pronunciamento del Tar che comporterà una celerità nell'attività dell’amministrazione così come dimostrato in questi mesi con l’assenza di un consiglio – fatta eccezione per i componenti della maggioranza – che non aveva lavorato per la collettività»