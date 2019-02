Cenere Etna, riaperto scalo Comiso A Catania limitazioni a voli in arrivo 22/02/2019 - 08:43 di Redazione

Riapertura parziale dello spazio aereo per l'aeroporto etneo: consentito l’atterraggio di 4 aerei ogni ora, disco verde invece per tutti quelli in partenza

CATANIA - E’ stato riaperto parzialmente alle 8 di stamane lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania, chiuso alle 18 di ieri a causa dell’abbondante emissione di cenere vulcanica dell’Etna. Lo ha reso noto la Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Fontanarossa. La decisione è dell’Unità di crisi dello scalo aereo etneo. E’ consentito l’arrivo di quattro aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi. L’emissione di cenere dall'Etna aveva anche portato ieri pomeriggio alla chiusura dello spazio aereo dello scalo di Comiso, che stamane è tornato pienamente operativo. I passeggeri sono comunque invitati dalla Sac ad informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull'operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto.