Mirabella, latitante italo tedesco arrestato mentre rinnova la carta di identità

I Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari, hanno arrestato un 27enne del posto ma nato e residente in Germania. L’uomo è stato colpito da un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria Tedesca poiché ritenuto responsabile del reato di percosse, violenza sessuale e aggressione commessi nel territorio della Nazione richiedente. I militari hanno provveduto ad eseguire il provvedimento mentre il reo si era recato presso gli uffici dell’anagrafe del Comune per rinnovare il documento d’identità. In attesa di essere estradato, espletate le formalità di rito, l’uomo è stato ristretto presso la casa circondariale di Caltagirone.