SIRACUSA - Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell'ambito di un servizio di controllo, hanno arrestato in flagranza Stefano Fortezza per furto aggravato in un esercizio commerciale. Il trentacinquenne è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre tentava di uscire da un negozio che aveva derubato.

Da ulteriori accertamenti è poi emerso che l'uomo era evaso dai domiciliari.