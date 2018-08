Alice e la salute di Franco Battiato: «Ne ridiamo parlando di privacy...»

ROMA - Dopo giorni di informazioni incerte e smentite sullo stato di salute di Franco Battiato, Alice, collega e amica di vecchia data, scrive su Facebook un post per fare chiarezza e raccontare di una recente «piacevole e divertita telefonata con Franco stesso». Alice prende le distanze da chi si improvvisa «neurologo» o «amico», bacchetta gli organi di stampa «che non fanno verifiche» prima di dare le notizie e rivendica con forza il diritto alla privacy e al riserbo del cantautore che «si sta dedicando alla guarigione».

«Il caso ha voluto che apprendessi di quanto è stato recentemente pubblicato in rete su Battiato - scrive su Facebook Alice (al secolo Carla Bissi) - proprio poco dopo una piacevole e divertita telefonata con Franco stesso. Così ora ho scoperto che c'è qualcuno che si improvvisa "neurologo" e persino "amico", pur non essendolo affatto», aggiunge, in riferimento al post, poi rimosso, di un altro cantautore, Roberto Ferri, che, rivolgendosi a Battiato come «l'amico che fu e che non mi riconosce più», aveva scatenato illazioni sulla sua malattia.

«Quanto alle testate - scrive ancora Alice - che hanno ripreso e amplificato tale elegia, forse non hanno avuto il tempo, i mezzi o la voglia di fare prima una piccola verifica. E, in ogni caso, non sarebbe male, dato che la parola "privacy" si è ormai svuotata di qualsiasi valore reale, provare a riesumare il caro vecchio buon senso al fine di lasciare nel riserbo di cui ha bisogno chi sceglie di dedicarsi alla guarigione delle conseguenze di così tanti e sfortunati incidenti».