Catania, due B&B semiabusivi: denunciati e multati i gestori 08/08/2018 - 12:36 di Redazione

Le due strutture nei pressi di Piazza Duomo erano autorizzate per due camere, ma invece ne avevano in esercizio quattro. E inoltre non versavano al Comune la tassa di soggiorno (che invece incassavano)

La Polizia ha scoperto altri due Bed and Breakfast irregolari a Catania. Nel corso dei servizi finalizzati all’accertamento e alla verifica sulla regolare attività e gestione delle strutture ricettive gli agenti ha controllato di due strutture nei pressi di Piazza Duomo segnalando il titolare e il gestore del B&B alla Procura per mancata comunicazione dei dati personali delle persone alloggiate. Inoltre, gli stessi, sono stati sanzionati per un totale di 1.032 euro poiché muniti di autorizzazione comunale per la struttura da due camere, ne hanno ampliato arbitrariamente l’esercizio in uso alla clientela fino a quattro camere. Si è accertato altresì, nella circostanza, che i predetti nonostante facessero pagare la prevista “tassa di soggiorno”, di fatto, non hanno mai versato i relativi importi al Comune.