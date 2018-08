Meteo, in Sicilia occhio nel weekend ai temporali

ROMA - In Italia si profila un weekend diviso fra sole e temporali: maggiormente a rischio sono le zone montuose del Nord, quelle interne del Centro Sud e delle Isole, ma anche il Lazio ed alcune zone costiere del Sud. Sono le previsioni del centro Epson Meteo, che si attende anche un lieve aumento delle temperature tra sabato e domenica, in particolare al Nord e in Toscana con punte di 32-33 gradi.

Nella giornata di oggi, sabato, instabilità in aumento nel pomeriggio con locali rovesci o temporali sull'arco alpino e soprattutto su Sardegna, Lazio, bassa Toscana, zone interne di Abruzzo, Molise, Sud peninsulare e Sicilia. In serata qualche rovescio sarà possibile ancora sul basso Piemonte, in Alto Adige e intorno all'Appennino lucano, mentre domani al mattino le schiarite saranno piuttosto diffuse al Centro-nord; qualche annuvolamento al Sud e Isole con i primi temporali nel sud della Sardegna, nel nordovest della Calabria e nel Salento.

«Nella parte centrale della prossima settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’instabilità tenderà ad concentrarsi soprattutto all'estremo Sud, mentre al Centro e al Nord gli episodi saranno più scarsi e limitati alle zone montuose. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo, particolarmente al Centro-nord dove, nella prima parte della settimana, è attesa una ulteriore lieve intensificazione del caldo, con temperature anche di 3-4 gradi oltre la media stagionale e punte fino a 33-34 gradi».