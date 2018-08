Palermo, lascia la sigaretta accesa e l'appartamento va a fuoco

Un incendio è divampato la notte scorsa in una abitazione di una palazzina in via Caltagirone, a Palermo. Le fiamme si sono sviluppate da una sigaretta lasciata accesa su un comodino e in poco tempo si sono propagate a tutto l'appartamento. L’edificio di cinque piani è stato sgomberato e alcuni residenti sono stati medicati dal 118 per intossicazione. Dopo le verifiche dei pompieri gli inquilini sono rientrati in casa tranne le famiglie del primo piano dove è divampato l'incendio. L’appartamento è al momento inagibile.