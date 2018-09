Aspra, trovato morto il sub scomparso tra gli scogli

Sub trovato morto nel mare di Aspra. Si tratta di Rosario Loreto palermitano di 46 anni. A recuperarlo i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. La salma è stata trasportata a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto di Palermo. Sul posto sono presenti gli uomini della guardia costiera e i soccorritori del 118.

Secondo una prima ricostruzione il quarantaseienne era uscito ieri sera intorno alle 21 per una battuta di pesca ma non era più tornato. I sommozzatori hanno trovato sugli scogli le borse e l'attrezzatura del sub e hanno avviato le ricerche nelle acque antistanti nella zona di Aspra. Il corpo è stato trovato a tre metri di profondità.