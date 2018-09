Catania: moto finisce contro il guard rail, muore centauro di Paternò

CATANIA - Dopo un weekend che è stata un vero e proprio bollettino di guerra, ancora sangue sulle strade siciliane. Tragico incidente stradale autonomo questa sera introno alle 20.30, lungo la Statale 121, non lontano dal centro commerciale Etnapolis. La vittima è un centauro di 23 anni di Paternò. Federico Del Popolo. Il giovane si trovava alla guida della propria moto una Honda SH 300, che, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro un guard rail che separa le due corsie, in prossimità dell’area di servizio Esso, in direzione di Paternò.

Sul posto stanno operando carabinieri, 118 e vigili del fuoco, che grazie anche ai rilievi del caso stanno cercando di capire come il giovane possa aver perso il controllo della moto, uno scooter SH300. Federico Del Popolo era un appassionato di due ruote, ma era anche un giovane prudente e con la testa sulle spalle, quindi appare difficile addebitare solo all'alta velocità le possibile cause dell'incidente.

La notizia si è sparsa rapidamente a Paternò e sul posto - mentre si radunava una folla di curiosi - sono arrivati anche i parenti del giovane, caduti nella disperazione dopo aver riconosciuto il loro congiunto. Intanto su Facebook gli amici increduli esprimono il loro cordoglio, ricordano le buone maniere di Federico e si chiedono come sia potuto accadere.