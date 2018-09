Paternò, ragazzina cade dal terzo piano: ricoverata in prognosi riservata

Tragedia sfiorata ieri sera a Paternò. Attorno alle 22 dal terrazzo di uno stabile in via Dalmazia, una 16 enne, per cause sconosciute, è precipitata, finendo dentro un pozzo luce, procurandosi diversi traumi e ferite. Non si conosce l’esatta dinamica del fatto; i carabinieri subito accorsi, propenderebbero per l’ipotesi di un fatale incidente. Sul posto è subito accorsa l’ambulanza del 118 ed i carabinieri della locale compagnia. La ragazza è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania dove i medici si sono riservati la prognosi. Al momento del soccorso la ragazza era vigile rispondendo alle domande dei soccorritori.