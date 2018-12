Siracusa, pusher getta la droga dalla finestra: arrestato

I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno sequestrato 110 grammi di hashish in una casa di Siracusa. Il blitz è scattato nell’abitazione di D.C.G., siracusano, di 24 anni. I militaro hanno messo in campo “Primo”, cane antidroga dal fiuto infallibile. Il giovane nell’estremo tentativo di sganciarsi dallo stupefacente, lo ha lanciato dalla finestra della propria camera da letto: l’hashish era contenuto in una scatola di plastica, dove erano contenute 42 dosi di hashish, unitamente a una bilancia elettronica per la pesa. La presenza del bilancino testimonia che la droga era pronta per l’immediata vendita. Il giovane è stato arrestato in flagrante e rinchiuso nel carcere di Cavadonna.