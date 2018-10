Meteo, in Sicilia sino a venerdì giornate dominate dalla variabilità

3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia relative ad oggi e ai i prossimi giorni: vediamole insieme.

OGGI MERCOLEDI' 17 OTTOBRE al Nord permane una nuvolosità piuttosto diffusa su pianure e pedemontane con locali pioviggini. Maggiori aperture sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 19 e 21. Al Centro generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci in Sardegna; fenomeni più deboli sul Tirreno. Asciutto ad est. Temperature stabili, massime tra 20 e 24. Al Sud persiste una certa nuvolosità su fascia ionica e dorsale appenninica con qualche pioggia, più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 22 e 24.

DOMANI GIOVEDI' 18 OTTOBRE al Nord nuvoloso al mattino, ampie schiarite dal pomeriggio con cieli fino a sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni entro sera. Temperature in aumento, massime tra 21 e 24. Al Centro ancora un po' instabile in Sardegna con rovesci intermittenti, variabilità con ampie aperture sui settori peninsulari. Temperature stabili, massime tra 20 e 24. Al Sud in prevalenza soleggiato sui settori peninsulari, variabilità in Sicilia con qualche pioggia in intensificazione serale. Temperature stabili, massime tra 22 e 24.

VENERDI' 19 OTTOBRE al Nord condizioni anticicloniche garanzia di una fase generalmente stabile, in gran parte soleggiata su tutte le regioni. Temperature senza variazioni, massime tra 21 e 24. Al Centro residui piovaschi in Sardegna lasciano spazio al sole. Bel tempo altrove, salvo foschie nel primo mattino sulle Marche. Temperature stabili, massime tra 20 e 24. Al Sud residua variabilità e rovesci tra bassa Calabria ed est Sicilia. Prevalenza di bel tempo altrove con ampi spazi soleggiati. Temperature stabili, massime tra 22 e 24.