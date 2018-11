Infrastrutture, il ministro Toninelli in Sicilia per un tour tra i cantieri

PALERMO - Il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli è arrivato a Palermo per fare sopralluoghi in alcuni cantieri nella regione. Prima tappa il cantiere Himera e poi a Scillato sull’autostrada A19 Palermo-Catania per visionare il viadotto Imera I, a seguire sopralluogo nella zona sottostante il viadotto Imera I, alle 14.20 sopralluogo nel cantiere della SS640 Agrigento-Caltanissetta in località Ponte San Giuliano (Caltanissetta) e poi alle 15.30 sopralluogo nel viadotto Morandi di Agrigento. Poi il ministro andrà nella Prefettura di Agrigento dove incontrerà i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo. Seguirà una conferenza stampa.