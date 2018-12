L'Inps è mamma nell'Isola: assicura un reddito a quasi metà dei siciliani

PALERMO - Se non ci fosse l’Inps, la nostra Isola potrebbe chiudere battenti. L'Istituto di previdenza sociale, infatti, assicura tutela e reddito a quasi la metà della popolazione, che versa in gravi difficoltà economiche, sostituendosi di fatto alle politiche sociali che dovrebbero essere garantite dalle istituzioni pubbliche. A rivelarlo è il bilancio sociale dell’Inps per il 2017 presentato a Roma dal presidente del Comitato di indirizzo e vigilanza, Guglielmo Loy.

I dati parlano da soli. I pensionati sono un milione 122mila 641, pari al 22,3% dell’intera popolazione. A questi si aggiungono 420.621 percettori di invalidità civile e assegni sociali, più altri 401.951 soggetti destinatari di ammortizzatori sociali e carta Sia, più 209mila titolari di carta Rei. In totale sommano a 2 milioni 154mila 219 siciliani che sopravvivono grazie all'Inps.

