Tasse in Sicilia, la Regione riduce l'aliquota Irap e l'addizionale Irpef

PALERMO - Per il 2018, in attuazione della legislazione regionale vigente, l’aliquota ordinaria Irap del 4,82 per cento è ridotta al 3,90 per cento. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche rimane invece invariata l’aliquota dell’8,5 per cento. Lo rende noto l’assessorato regionale all'Economia, guidato dal vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao che ha pubblicato i dati sulla riduzione fiscale sui cittadini e sulle imprese siciliane.

Restano, invece, immutati i regimi di esenzione per alcune categorie, come le imprese di nuova costituzione, le cooperative sociali, le onlus e le vittime di estorsione. Mentre la maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef subisce la riduzione dallo 0,50 per cento allo 0,27: l’aliquota complessiva dell’addizionale regionale all'Irpef dall'1,73 per cento del 2017 scende, quindi, per l’anno 2018, all'1,50 per cento.