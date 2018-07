Allarme Corte dei Conti: la Sicilia rischia di perdere 9,7 miliardi di fondi Ue

La gestione dei fondi europei «è in allarmante ritardo». Si profila quindi il rischio di una «consistente perdita di risorse finanziarie, con un ulteriore incremento delle differenze economiche territoriali» con il resto del Paese, «una mancata crescita delle imprese, dell’apparato produttivo regionale e delle famiglie».

In ballo ci sono 9,73 miliardi di euro per il programma 2014/2020. Per non perderli occorre che il governo regionale adotti «misure correttive» e acceleri il «ritmo di spesa" indirizzandolo verso iniziative più produttive.