Mediaset cede in Borsa su report

MILANO, 14 AGO - Brutta partenza in Piazza Affari per Mediaset: il titolo cede il 3,5% a 2,67 euro dopo un report di Morgan Stanley su Mediaset Espana, con taglio del prezzo obiettivo e delle stime di raccolta pubblicitaria per la controllata iberica, che a Madrid perde oltre due punti percentuali ai minimi dell'anno. Nella Borsa milanese di agosto, dalle contrattazioni molto sottili, basta poco per muovere un titolo, con il Biscione che comunque ha scambiato nella prima mezz'ora oltre 1,3 milioni di pezzi, più di quanto sia passato di mano in tutta la giornata di ieri.