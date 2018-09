Ue a Ryanair, norme locali a personale

BRUXELLES, 19 SET - Ryanair ha inviato una lettera alle commissarie Ue al lavoro Thyssen e ai trasporti Bulc "assicurando che nel tempo passeranno a contratti locali per il personale locale. E' una notizia positiva, ma sulla legge applicabile non si può negoziare": lo hanno detto le due commissarie in un'intervista congiunta con un gruppo di giornalisti. "Le regole Ue sono chiare: dove il lavoratore esce la mattina e torna la sera, quello determina la legge applicabile, non la bandiera della compagnia", hanno aggiunto.