Borse Europa aprono in calo

MILANO, 18 OTT - Apertura in rosso per i principali listini europei. Milano (-0,23% a 19.409 punti) è la peggiore. In calo anche Francoforte (-0,17% a 11.695) e Londra che, dopo i primi scambi, cede lo 0,18% a 7.039 punti. Cresce, invece, Parigi (+0,1% a 5.150 punti).