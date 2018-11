Btp Italia, raccolta parte piano

MILANO, 19 NOV - Partenza debole per il Btp Italia, il primo emesso da quando è entrato in carica il nuovo governo 'gialloverde'. Nella prima giornata di collocamento del Btp indicizzato all'inflazione, che offre una cedola minima dell'1,45%, sono stati raccolti solo 481,3 milioni di euro. Solo in un'altra occasione, nel giugno del 2012, il Btp Italia aveva fatto peggio, con sottoscrizioni ferme a 218 milioni di euro. Lontani anni luce, i 16,8 miliardi raccolti in un giorno nella quinta edizione. Mentre in tutte le altre edizioni la giornata d'esordio si è chiusa con una raccolta superiore al miliardo di euro.