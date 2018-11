Riso: fonti Ue, verso maggioranza in favore ripristino dazi

BRUXELLES - La proposta della Commissione europea per il ripristino dei dazi per le importazioni di riso da Cambogia e Birmania ha avuto già l'ok informale di 17 paesi. E' quanto apprende Ansa da fonti Ue, che riportano l'esito di una riunione sul tema tenutasi la settimana scorsa. Durante l'incontro l'Esecutivo Ue ha 'saggiato il terreno', presentato in modo informale la proposta di una clausola di salvaguardia a sostegno dei produttori italiani ed europei con la reintroduzione di dazi per le importazioni di riso dai Paesi asiatici per tre anni (tariffa piena a 175 euro la tonnellata il primo anno, 150 euro/ton il secondo anno e 125 euro/ton il terzo anno) con possibilità di proroga. A quanto si apprende, la proposta ha già incassato il sì informale della maggioranza dei Ventotto, con una manciata di Paesi di cui uno solo di grandi dimensioni (il cui voto 'pesa' di più) a dichiararsi contro.