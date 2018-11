In Sicilia più di 200 mila persone senza un pasto: Colletta Alimentare corre in aiuto

Catania - «Riuscire a raccogliere 800.000 pasti nel giorno della #Colletta2018 che si svolgerà in 1.225 punti vendita dell’Isola». E’ la «sfida» siciliana del Banco Alimentare per sabato prossimo, 24 novembre, in occasione della 22esima edizione della raccolta di cibo nei supermercati per aiutare chi, da solo, non ce la fa a garantire un pasto alla famiglia.



«In ogni supermercato - spiegano i presidenti del Banco Alimentare, Pietro Maugeri e Santo Giordano - ci saranno i nostri volontari, in Sicilia sono 13.500, con l’inconfondibile pettorina gialla che inviteranno a donare. Qualunque gesto, anche il più piccolo, sarà prezioso e insostituibile». In Sicilia sono 226.780, compresi 42.138 bambini da zero a 15 anni, le persone che non riescono a procurarsi un pasto vero che sono aiutate dal Banco Alimentare della Sicilia onlus e dal Banco Alimentare Sicilia occidentale onlus tramite 725 strutture caritative convenzionate.



In più quest’anno si potrà partecipare alla Colletta facendo la spesa On-Line. Il servizio è attivo da oggi e lo rimarrà fino al 26 novembre. Per accedere basta collegarsi al sito www.collettaalimentare.it e scegliere la catena di distribuzione preferita. Gli alimenti di c'è più bisogno, segnalano dal Banco Alimentare, sono quelli per i più piccoli, ma servono anche: olio, legumi, tonno in scatola, riso, sughi e pelati e biscotti. Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta Alimentare dall’11 novembre al 3 dicembre sarà attivo l’sms solidale al numero 45582.

La Colletta Alimentare è il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2018, indetta da Papa Francesco. Questo evento, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, è reso possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali, a centinaia di altre associazioni e da quest’anno all’Associazione Nazionale Bersaglieri.