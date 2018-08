Pestato dopo la discoteca, 4 arrestati

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 13 AGO - Quattro giovani, tra 19 e 21 anni, di Camaiore (Lucca) sono stati arrestati la notte scorsa dai carabinieri per aver pestato un 22enne dopo la discoteca. Sono accusati di lesioni personali aggravate. Sarebbe successo per futili motivi, verosimilmente qualche apprezzamento ad una ragazza del gruppo dentro il locale La Bussola a Marina di Pietrasanta. Solo l'intervento tempestivo dell'Arma ha bloccato il pestaggio, evitando il peggio. Il 22/enne, di Montignoso (Massa Carrara), è stato atteso fuori e uno del 'branco' lo ha colpito al volto tramortendolo e facendolo cadere. Poi anche gli altri si sono scagliati contro di lui a calci e pugni. Passanti hanno chiamato il 112 e l'arrivo di pattuglie ha interrotto l'aggressione. Il ferito è stato trasportato in ospedale dove per un trauma cranico e facciale con frattura del pavimento dell'orbita oculare sinistra ha avuto una prognosi di 30 giorni. Il gip di Lucca ha convalidato l'arresto ma poi ha optato per l'obbligo di dimora per tutti.