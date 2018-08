Ferisce padre e compagno della ex, preso

BARI, 15 AGO - Un uomo di 32 anni ha accoltellato per strada, al rione San Paolo di Bari, il compagno della sua ex fidanzata e il padre della donna. I due feriti, di circa 40 e 60 anni, sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico. Le vittime sono state colpite da diversi fendenti in più parti del corpo, soprattutto al torace. Il 32enne è stato poi bloccato dalla polizia. Non è al momento chiaro se l'aggressore abbia agito al culmine di una lite. I due uomini feriti sono stati soccorsi dai familiari che li hanno accompagnati al Pronto soccorso. In ospedale sono quindi giunte pattuglie delle Volanti della Polizia che, nell'immediatezza dei fatti, hanno acquisito elementi utili per risalire all'identità dell'aggressore. Dopo diverse ricerche in città, l'uomo è stato rintracciato al rientro a casa. Successivamente gli investigatori hanno sequestrato il coltello utilizzato per il duplice ferimento.