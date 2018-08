Incidenti lavoro:4 marittimi intossicati

RAVENNA, 20 AGO - Quattro marittimi albanesi sono rimasti intossicati all'interno della stiva di una nave battente bandiera albanese giunta al porto di Ravenna da Spalato (Croazia). I quattro, trasportati attorno alle 17 dalle ambulanze del 118 fino all'ospedale cittadino per accertamenti, non sono gravi. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto per chiarire l'accaduto. Secondo quanto finora emerso, la nave, giunta alle banchine ravennati carica di granaglie, in Croazia prima di salpare aveva compiuto un ciclo di fumigazione della stiva, particolare metodo di disinfezione con gas. I malori sono stati avvertiti quando, una volta in rada sul porto romagnolo, i marittimi hanno aperto la stiva.