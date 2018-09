Insularità, raggiunte 80mila firme

CAGLIARI, 18 SET - Ottantamila firme in sei mesi, ma ne bastavano 50mila: missione compiuta per il Comitato Insularità che subito dopo le elezioni politiche si è attivato con la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per l'inserimento del principio di insularità in Costituzione. Adesso le firme saranno depositate in Parlamento ma da qui in poi toccherà a deputati e senatori decidere i tempi e soprattutto se dare il via al procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138. Il testo della proposta è chiaro: "Dopo l'articolo 119 V comma della Costituzione della Repubblica Italiana è aggiunto il seguente comma: lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e provvede alla tutela dei diritti individuali e inalienabili garantiti dalla Costituzione. La Repubblica dispone le misure necessarie a ricostituire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti".