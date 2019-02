18enne cade sciando, prognosi riservata

SONDRIO, 19 FEB - Uno sciatore di 18 anni è rimasto ferito oggi sulla pista nera della ski-area del Mottolino, nel comune di Livigno (Sondrio), cadendo durante una discesa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti-sciatori in servizio di soccorso. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) in codice rosso per i traumi riportati nella caduta. Non sarebbero stati coinvolti altri sciatori, secondo quanto emerso dai primi accertamenti sulla dinamica che è ancora da ricostruire nei dettagli. La prognosi del 18enne al momento è riservata.