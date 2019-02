Dopo incidente cada da scogliera, salvo

SASSARI, 21 FEB - Un automobilista sassarese, Giuseppe Nurra, di 66 anni, è stato salvato in mare a Platamona, all'altezza della spiaggetta di Abbacurrente, dopo essere precipitato dalla scogliera, facendo un volo di 15 metri. L'uomo era alla guida della sua Citroen Xsara Picasso e stava percorrendo la litoranea che collega Platamona con Porto Torres, quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della vettura finendo contro il guard-rail ed uscendo di strada. In stato confusionale è sceso dalla macchina, ha fatto pochi passi ed è caduto nel dirupo: un volo di 15 metri prima di sbattere sugli scogli e finire in mare. In soccorso del pensionato sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e una motovedetta della Capitaneria di porto. Il ferito, che ha riportato una frattura a una gamba, è stato trasportato al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con l'elicottero del 118.