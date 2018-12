Catania, ai lavoratori Multiservizi saranno pagati due mesi di stipendio

CATANIA - «Saranno pagati due stipendi ai lavoratori della partecipata Catania Multiservizi, fortemente coinvolta dalla crisi di dissesto, che stamattina hanno protestato in 500 davanti alla Prefettura di Catania insieme a rappresentanti della Filcams Cgil». Lo rende noto il sindacato, che osserva come «resta però aperta la questione dei prossimi stipendi», ritenendo «impossibile al momento ottenere garanzie sui prossimi mesi». Per questa ragione la Filcams Cgil sottolinea «la necessità che il destino delle partecipate catanesi in termini di razionalizzazione venga definito e che il destino dei lavoratori e dei loro stipendi sia chiarito a breve e medio termine». «Chiediamo che ciò accada - conclude il sindacato - nella riunione di Prefettura che si terrà il 13 dicembre».

Foto Santi Zappalà