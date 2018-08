Marina di Cottone: mare pieno di liquami

Spiaggia Marina di Cottone, in una sola parola: lo schifo! E personalmente aggiungo la vergogna di un'amministrazione comunale che intasca soldi attraverso i nostri contributi, ma che poi ci restituisce solo melma. In questo tratto di mare stamattina vi sono più batteri di escherichia coli, che plancton. Senza considerare che la sosta a pagamento per le auto è di ben un'euro l'ora! Personalmente, ho pagato 7 euro per rimanermene sulla spiaggia a guardare questo spettacolo gratificante, accompagnato da un gradevole "odorino" che all'ora di pranzo è certamente invogliante. Non aggiungo altro, la voglia di lasciare tutto in cerca di un paese civile è molto forte!

Catanzaro Graziana

