Pedara, Corso Ara di Giove: scarti di ortaggi in bella mostra

Ci troviamo a Pedara in Corso Ara di Giove dove si vede spazzatura con carciofi. Una visione da vergognarsi, il Sindaco non vede non sente, I vigili urbani che transitano ogni giorno con auto di servizio non vedono. Speriamo che qualcosa con questa foto cambia.

Alfio Torrisi

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870