Mascalucia: cimitero impraticabile per i disabili

Ecco il cimitero nuovo di Mascalucia. Sig sindaco la cittadinanza la invita a fare un giretto nei pressi dei posti comunali e di provare a far passare gente in sedia a rotelle o portatori di handicap forniti di permesso che non possono più avvicinarsi alle lapidi dei loro cari. Una cittadina profondamente delusa da come un paese splendido come il nostro sia diventato un disastro.

