Palermo: promessa non mantenuta per il "progetto sanitario" a favore dei Cardiopatici Congeniti

A Palermo nel 2010 fu chiuso il funzionante ed attivo Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica che era stato creato dal Prof. Carlo Marcelletti con l’abnegazione di Bravissimi Medici e Paramedici. Il capoluogo Siciliano fu privato di una importante e vitale attività sanitaria che non fu più ripristinata. Da allora nulla è cambiato e tanti piccoli sofferenti sono costretti a viaggiare per l’Italia per avere il Diritto di Vivere... Nel mese di Ottobre 2018, per avere una idonea e celere risoluzione dell'annosa problematica, alcuni delegati di varie Associazioni di Pazienti hanno suggerito al Presidente della Regione Siciliana di consultare anche l’ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione) per chiedere un “Progetto Sanitario” affinchè si potesse valutare la possibilità di avviare un’attività di Eccellenza Sanitaria a favore dei Cardiopatici Congeniti e per costituire un “Centro Regionale di Trapianti Cardiaci in età Infantile”. Il Presidente Musumeci ci promise che entro il mese di dicembre 2018 avrebbe chiesto all’ISMETT di formulare una “Proposta Assistenziale” riguardante la Cardiochirurgia Pediatrica e per i Cardiopatici Congeniti Adulti “GUCH”. Purtroppo, fino alla data odierna, la promessa fatta NON è stata mantenuta!!! Fabrizio Artale - Presidente dell'Associazione "MOVIMENTO PER LA SALUTE DEI GIOVANI"

