Morta dopo estrazione dente, due medici rinviati a giudizio

MESSINA - Il gup di Messina ha rinviato a giudizio l’odontoiatra Antonio Girolamo Sidoti Pinto e il medico anestesista, specializzando, Giuseppe Guzzo per omicidio colposo. Sono accusati di aver provocato la morte di Veronica Tedesco, 32 anni, deceduta per collasso cardiocircolatorio, a causa di uno shock anafilattico dopo l’anestesia nello studio dentistico dove era andata per farsi estrarre un dente. Secondo l’accusa, la reazione della donna ai farmaci secondo l'accusa doveva essere prevista dai medici.