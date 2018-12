Messina, cede grata all'Università: studentessa precipita per 5 metri

MESSINA - La grata posta sul marciapiede per ventilare uno scantinato - accanto alla facoltà di Biologia dell’Università di Messina - ha ceduto e una studentessa di 23 anni è precipitata per cinque metri, procurandosi ferite. Ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Papardo, dove dovrà rimanere in osservazione a causa di una forte contusione alla testa. La studentessa stava andando in facoltà per assistere a una sessione di laurea.

Il rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, a nome di tutta la comunità accademica esprime «vicinanza alla studentessa rimasta ferita in un incidente nel plesso universitario di contrada Papardo». Appreso l’accaduto, il rettore si è immediatamente attivato per informarsi sulle condizioni di salute della studentessa e mettendo a disposizione, in caso di necessità, anche le strutture del Policlinico. In serata, si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo per incontrarla e accertarsi di persona delle sue condizioni. Sul luogo dell’incidente «è stato effettuato un sopralluogo dai responsabili dell’Unità speciali dei servizi tecnici di Unime e - aggiunge il rettore - nelle prossime ore verrà avviata un’indagine interna per accertare le responsabilità di quanto accaduto ed agire di conseguenza».