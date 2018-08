Portavoce del Pentagono sotto inchiesta

WASHINGTON, 15 AGO - La portavoce del Pentagono Dana W. White è sotto inchiesta con l'accusa di aver utilizzato persone del suo staff per svolgere commissioni di tipo personale, come ritirare vestiti dalla tintoria, recapitarle il pranzo e altri simili fatti. E' inoltre accusata di rivalersi sugli impiegati, con trasferimenti immotivati compreso dopo che questi si erano lamentati dei compiti loro assegnati. Lo riferiscono i media Usa citando fonti informate della Difesa. Il Pentagono si è limitato a confermare che vi è una "verifica in corso" presso l'ufficio dell'ispettore generale riguardante Dana W. White, ma non ha aggiunto commenti nè dettagli.