Iraq: cade elicottero militare Usa

ROMA, 20 AGO - Numerosi soldati del corpo statunitense per le operazioni speciali, i cosiddetti 'Night Stalkers', sono rimasti feriti la notte scorsa in Iraq quando l'elicottero sul quale viaggiano è precipitato al suolo: lo riporta Newsweek, che cita fonti militari. Il velivolo, un MH-60 Blackhawk, stava tornando nella sua base dopo un raid in una regione non specificata del Paese. L'esercito si è limitato a confermare l'incidente, senza fornire dettagli. Secondo le fonti di Newsweek l'elicottero è caduto probabilmente a causa di un guasto e non in seguito ad un attacco nemico. Cinque mesi fa sette soldati americani sono morti quando l'elicottero sul quale viaggiavano - un HH-60 Pave Hawk - ha urtato alcuni cavi elettrici nella provincia irachena di Anbar, vicino al confine siriano.