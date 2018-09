Pompeo, Usa vuole dialogo con Pyongyang

ROMA, 19 SET - I negoziati sul nucleare della Corea del Nord saranno completati entro il 2021: lo ha affermato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, spiegando come gli Stati Uniti sono pronti a riprendere il dialogo. "Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere immediatamente i negoziati con la Corea del Nord con l'obiettivo di completare la denuclearizzazione del Paese entro il gennaio del 2021", ha detto il capo della diplomazia Usa, spiegando di aver invitato il ministro degli esteri nordcoreano Ri Yong Ho per un incontro a New York la prossima settimana, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.