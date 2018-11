Uccisa in agguato legale dei narco-boss

ASUNCION, 13 NOV - Brutale omicidio in Paraguay: ignoti incappucciati hanno ucciso a colpi di arma da fuoco Laura Casuso, avvocato dei boss del narcotraffico brasiliano Jarvis Pavao e Marcelo Piloto: lo rende noto il quotidiano locale ABC Color. In base a una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata raggiunta da almeno 18 proiettili la notte scorsa durante un agguato avvenuto nella città di Pedro Juan Caballero. Secondo i media brasiliani, la legale sarebbe stata assassinata da killer venuti dal Brasile. Tra i clienti di Casuso c'erano appunto Piloto - trafficante dell'organizzazione criminale Comando Vermelho, in carcere in Paraguay dallo scorso dicembre - e Pavao, uno dei leader del Narcosul, cartello della droga derivante dal Primeiro Comando da Capital (PCC), seconda maggiore gang del Brasile.