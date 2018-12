India: hindu chiedono costruzione tempio

NEW DELHI, 9 DIC - Migliaia di sacerdoti, assieme a fedeli e attivisti hanno risposto all'appello per un 'Dharam Sabha', una riunione di mobilitazione, lanciato delle due organizzazioni estremiste Rss e Vishva Hindu Parishad, formazioni nazionaliste di destra che si battono per una nazione completamente hindu, e sono riuniti da questa mattina nel Ramlila Maidan, nel centro di Delhi, (la stessa area da cui è partita una settimana fa l'imponete manifestazione dei contadini). I manifestanti, sorvegliati da un sistema di 250 tv a circuito chiuso e da alcune migliaia di agenti, chiedono che il governo stabilisca la data di avvio per la costruzione del Ram Mandir, il tempio dedicato a Rama, ad Ayodhya. La disputa sul tempio risale al dicembre 1992, quando, ad Ayodhya, nell'Uttar Pradesh, estremisti hindu presero d'assalto la moschea Babri Masjid e la distrussero, sostenendo che usurpava un luogo da sempre consacrato al dio Rama, e dando il là ad un vero pogrom che, in due giorni, portò all'uccisione di oltre mille persone.