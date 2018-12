Strasburgo: un afghano tra le vittime

PARIGI, 12 DIC - Tra le vittime dell'attentatore di Strasburgo ci sarebbe anche un meccanico musulmano di nome Kamal: è quanto scrive sulla sua pagina Facebook la Grande Moschea di Strasburgo Eyyub Sultan. Secondo il sito Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna), l'uomo sarebbe di nazionalità afghana. "Abbiamo appreso che il nostro fratello Kamal è deceduto per le ferite riportate, nonostante i medici abbiano tentato tutto per mantenerlo in vita", si legge su Fb. "La sua famiglia, presente con lui al momento dei fatti, è sana e salva".