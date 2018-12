Strasburgo: lento ritorno a normalità

PARIGI, 14 DIC - Lento ritorno alla normalità per Strasburgo dopo la fine dell'incubo terrorismo con l'uccisione di Cherif Chekatt, ieri sera in centro, da parte di una pattuglia di tre poliziotti contro la quale il killer del mercato di Natale aveva aperto il fuoco. Dopo 48 ore di caccia all'uomo, la città riapre alle 11 il suo mercato di Natale, in un'atmosfera di sollievo ma di dolore per i tred morti e i 13 feriti, 5 dei quali gravi.