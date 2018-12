Turchia, ipotesi ius soli a bimbi Siria

ISTANBUL, 17 DIC - Dall'inizio del conflitto in Siria nel 2011 "in Turchia sono nati 380 mila bambini siriani. Spero che il Parlamento possa aiutare questi bambini a ricevere la cittadinanza turca". Lo ha detto il ministro dell'Interno di Ankara Suleyman Soylu in un discorso alla Grande assemblea nazionale di Ankara, sostenendo che sarebbe "il maggiore investimento di fraternità" da parte della Turchia, che ospita attualmente oltre 3,5 milioni di rifugiati siriani. "Finora, abbiamo dato la cittadinanza turca a 36 mila adulti (siriani). Nelle ultime elezioni, 28 mila di loro avevano il diritto di voto", ha aggiunto Soylu riferendo ai deputati.