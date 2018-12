Iran, 38mo giorno di proteste

TEHERAN, 17 DIC - Continua la protesta dei lavoratori del gruppo siderurgico Ahvaz, senza stipendio da diversi mesi, giunta ormai al trentottesimo giorno. Ieri sera ad Ahvaz, nella provincia del Khuzestan, sono stati arrestati 15 manifestanti e oggi gruppi di manifestanti hanno cercato di raggiungere la residenza del leader della preghiera del Venerdì della provincia per chiederne la liberazione, ma sono stati intercettati dalla polizia. I lavoratori del gruppo siderurgico, si sono uniti a novembre alla protesta di quelli dell'industria saccarifera Haft-Tappeh di Shush, in agitazione per oltre un mese e che finalmente hanno raggiunto un accordo con il governo per il pagamento di due delle mensilità insolute. Il rappresentante sindacale della Haft-Tappeh, Esmail Bakhshi, arrestato durante una manifestazione, è stato rilasciato su cauzione mercoledì scorso ma un altro sindacalista Ali Nejati, e una reporter e attivista per i diritti civili, Sepideh Gholian, sono ancora in carcere.