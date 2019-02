Siria: ong, raid su panetteria, 4 morti

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 FEB - E' di almeno quattro civili uccisi il bilancio di un raid di artiglieria governativa in una cittadina siriana fuori dal controllo delle truppe di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio siriano, citando fonti locali, a conferma di quanto in precedenza riportato dalla protezione civile della regione di Idlib. Il bombardamento su Khan Shaykhun, a sud di Idlib, ha causato la distruzione del principale panificio della città, e la morte di quattro civili, tra lavoratori del forno e persone in attesa per il pane. I feriti sono oltre 20 e il bilancio è destinato a salire a causa della gravità delle ferite riportate da alcune vittime.