Tibet chiuso a stranieri fino a 1 aprile

NEW DELHI, 22 FEB - Il Tibet resterà chiuso ai visitatori stranieri fino al 1 aprile 2019. Lo si apprende dal portale online del Tibet Youth Internationl Service. Secondo il quotidiano indiano The Hindu non è chiaro da quando la chiusura sia stata messa in atto: di certo, coprirà un periodo definito "sensibile": il 10 Marzo cade il 60esimo anniversario di un'insurrezione fallita conto il controllo cinese, il 14 saranno cinque anni dai violenti moti anti Cina scoppiati a Lhasa, la capitale. La chiusura delle frontiere non è una vera novità, perché ogni anno la Cina programma un periodo di blocco all'ingresso degli stranieri: le coincidenze di questa primavera inducono tuttavia le autorità ad una maggiore attenzione. Secondo i dati dell'agenzia cinese Xinhua News Service, nel 2018 sono entrati in Tibet 33 milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, nell'anno precedente erano stati 25 milioni.